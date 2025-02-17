Kocaeli'de Kadın Cinayeti Davası: Eski Eşinin Cinayetinden Tutuklu Sanık Mahkemede

Kocaeli'de Kadın Cinayeti Davası Başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ajda Yatar'ın eski eşi Vahyettin P. tarafından tabancayla öldürülmesine yönelik davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Vahyettin P., avukatları ve maktulün yakınları katılırken, tutuksuz sanıklar B.Ö. ve M.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi.

Sanığın Savunması

Cinayetle ilgili söz alan Vahyettin P., evlilikleri süresince kayınpederinin sürekli şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü. Ajda Yatar'ın çocuklarına karşı şiddet uyguladığını ve kayınbiraderinin cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden sanık, buna karşılık “Çocuğumun ifadeleri Yalova'da alındı. Bu süreçte kayınpederim beni şiddet ve tehdit ile boşanmaya ikna etmeye çalıştı” açıklamalarında bulundu.

Olay günü adliyeye gitmek üzere yola çıktığını, ancak kahvaltı için kafeye girdiğinde Ajda Yatar ve bir kadını görünce onları takip ettiğini belirtti. Sanık, ardından yaşanan arbede sırasında elinde bulunan silahı, Yatar’ın ailesinden aldığı tehditler nedeniyle taşıdığını ifade etti. Kendini kaybettiğini ve birkaç el ateş ettiğini savunan Vahyettin P., olay sonrası panik içerisinde aracına bindiğini ve taksiye binerek uzaklaştığını söyledi.

Tanıkların İfadeleri

Tutuksuz sanık M.Y., olayı öğrendiklerinde sanığın aile evine gitmeye karar verdiklerini, onun teslim olmasını istediklerini ancak kabul etmediğini aktardı. Diğer tutuksuz sanık B.Ö., sanığı tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Olay anında Ajda Yatar ile birlikte olan tanık Melek E., sanığın maktule karşı şiddet uyguladığını ve Yatar'ın bu durumu kendisine aktardığını ileri sürdü. Olayın gerçekleştiği mekanda çalışan Medine A., Vahyettin P.'nin masaya gelerek, birkaç el ateş ettiğine dair tanıklık etti.

Mahkeme Süreci ve İddianame

Maktulün ağabeyi Aydın Yatar, Vahyettin P.’nin beyanlarına katılmadığını ve kardeşinin sanıktan gördüğü şiddet nedeniyle eve döndüğünü savunarak, “Kız kardeşimin başına defalarca silah dayadı” dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine devam edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın ayrıntıları, tutuklu sanık Vahyettin P. hakkında 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, tutuksuz sanıklar B.Ö. ve M.Y. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.