Kocaeli'de Kadın Cinayeti Davası: Eski Eşinin Cinayetinden Tutuklu Sanık Mahkemede

Kocaeli'de eski eşini tabancayla öldüren sanığın ve diğer iki sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemede önemli detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:58
Kocaeli'de Kadın Cinayeti Davası: Eski Eşinin Cinayetinden Tutuklu Sanık Mahkemede

Kocaeli'de Kadın Cinayeti Davası Başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ajda Yatar'ın eski eşi Vahyettin P. tarafından tabancayla öldürülmesine yönelik davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Vahyettin P., avukatları ve maktulün yakınları katılırken, tutuksuz sanıklar B.Ö. ve M.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi.

Sanığın Savunması

Cinayetle ilgili söz alan Vahyettin P., evlilikleri süresince kayınpederinin sürekli şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü. Ajda Yatar'ın çocuklarına karşı şiddet uyguladığını ve kayınbiraderinin cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden sanık, buna karşılık “Çocuğumun ifadeleri Yalova'da alındı. Bu süreçte kayınpederim beni şiddet ve tehdit ile boşanmaya ikna etmeye çalıştı” açıklamalarında bulundu.

Olay günü adliyeye gitmek üzere yola çıktığını, ancak kahvaltı için kafeye girdiğinde Ajda Yatar ve bir kadını görünce onları takip ettiğini belirtti. Sanık, ardından yaşanan arbede sırasında elinde bulunan silahı, Yatar’ın ailesinden aldığı tehditler nedeniyle taşıdığını ifade etti. Kendini kaybettiğini ve birkaç el ateş ettiğini savunan Vahyettin P., olay sonrası panik içerisinde aracına bindiğini ve taksiye binerek uzaklaştığını söyledi.

Tanıkların İfadeleri

Tutuksuz sanık M.Y., olayı öğrendiklerinde sanığın aile evine gitmeye karar verdiklerini, onun teslim olmasını istediklerini ancak kabul etmediğini aktardı. Diğer tutuksuz sanık B.Ö., sanığı tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Olay anında Ajda Yatar ile birlikte olan tanık Melek E., sanığın maktule karşı şiddet uyguladığını ve Yatar'ın bu durumu kendisine aktardığını ileri sürdü. Olayın gerçekleştiği mekanda çalışan Medine A., Vahyettin P.'nin masaya gelerek, birkaç el ateş ettiğine dair tanıklık etti.

Mahkeme Süreci ve İddianame

Maktulün ağabeyi Aydın Yatar, Vahyettin P.’nin beyanlarına katılmadığını ve kardeşinin sanıktan gördüğü şiddet nedeniyle eve döndüğünü savunarak, “Kız kardeşimin başına defalarca silah dayadı” dedi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine devam edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın ayrıntıları, tutuklu sanık Vahyettin P. hakkında 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, tutuksuz sanıklar B.Ö. ve M.Y. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
2
Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok
3
2025 YÖKDİL Sınavı Gerçekleşti: 113 Bin Aday Yarıştı
4
Bolu'da Taraftar Kavgasında 3 Kişi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı
5
Van'da 92 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
6
Bursaspor'dan İsrail'e Futboldan Men Çağrısı
7
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 İsyanı: Bukavu Ele Geçirildi

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği