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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:33
Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'deki Trafik Kazası Hayat Kayıplarına Yol Açtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, başka bir kişi de yaralandı. Olay, Karaköprü Mahallesi Muallim Sokak'ta, polis ekiplerinin plakasız motosiklet kullanan Y.Ç'ye (20) 'dur' ihtarında bulunduğu sırada gelişti.

Y.Ç, polisin dur ihtarına uymayıp motosikletle hızla kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra refüje çarpıp, ismi henüz tespit edilemeyen 41 ASV 415 plakalı bir otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından Y.Ç. ve motosikletteki İ.Ç. (20) yaralandı. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki Y.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ç'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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