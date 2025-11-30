Kocaeli'de Tekne Alabora: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli Körfez Kirazlıyalı açıklarında tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı. Kurtarma ekipleri müdahale etti; kayıp yolcu su altı aramasıyla bulundu.

Kirazlıyalı Evyap Limanı açıklarında meydana geldi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi açıklarında saat 15.00 sıralarında bir tekne alabora oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kıyıya yakın bölgede seyreden küçük tekne, denizde artan dalga nedeniyle bir anda alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Denizde çırpınan iki kişiden Mustafa Şenel, vatandaşlar tarafından fark edilip can simidiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilen Şenel, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kayıp olduğu belirlenen teknedeki İbrahim Avcı için su altı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren aramalar sonucunda Avcı’nın cansız bedeni, teknenin battığı noktaya yakın bir bölgede bulunarak kıyıya çıkarıldı. İbrahim Avcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görgü tanığı Selçuk Karadağ olayı şöyle aktardı: "Hemen müdahale edildi. 1 kişiyi kurtarmış ekipler. Deniz birden patladı. Yardım çığlıklarını duymadan önce denizde bir şey yoktu"

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

