Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 397 Bin Hap ve 7 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan büyük bir uyuşturucu operasyonu, yerel emniyet güçlerini harekete geçirdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir tırda geniş çaplı arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda, tırın dorsesinde 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin bulundu. Bu önemli keşif, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Şüpheli Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Bu operasyon, Kocaeli'de uyuşturucuyla mücadele adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan tırda 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.