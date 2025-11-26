Kocaeli Gebze'de 15 Lise Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Gebze'de Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı; gıda numuneleri inceleniyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:22
Kocaeli Gebze'de 15 Lise Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli Gebze'de 15 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı

Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mide bulantısı ve kusma şikayeti

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Okuldaki bazı öğrencilerde henüz belirlenemeyen nedenle mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 15 öğrenci, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan gıdalardan ve öğrencilerin tükettiği ürünlerden numune alırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN 15 LİSE...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN 15 LİSE ÖĞRENCİSİ, TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN 15 LİSE...

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama