Kocaeli Gebze'de 15 Lise Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli Gebze'de 15 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı

Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mide bulantısı ve kusma şikayeti

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Burak Reis Caddesi'ndeki Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Okuldaki bazı öğrencilerde henüz belirlenemeyen nedenle mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 15 öğrenci, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan gıdalardan ve öğrencilerin tükettiği ürünlerden numune alırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURAN 15 LİSE ÖĞRENCİSİ, TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ.