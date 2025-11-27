Kocagöz, Kadın Emeğiyle Üretilen Yağmurlukları Test Etti

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyenin kadın emeğiyle büyüyen tekstil atölyesini ziyaret etti. Arazide görev yapan personelin yağışlardan korunması için hazırlanan yağmurlukları inceledi ve bir tanesini üzerine giyerek ürünün işlevini bizzat test etti.

Tekstil atölyesi: Üretim ve tasarruf

Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarından biri olan tekstil atölyesi, Sakarya Bulvarı’nda hizmet veriyor. Kadın emeğiyle yürütülen atölye, belediye bütçesine katkı sağlayacak şekilde; güvenlik, temizlik, fen işleri, park ve bahçeler gibi birimlerin üniformalarını üretiyor. Su itici iç elyaflı montlardan doktor önlüklerine, tişörtlere kadar birçok ürün burada hazırlanıyor.

Yağmurluğu giyerek test etti

Atölyede üretim yapan kadınlara kolaylıklar dileyen Kocagöz, onlarla sohbet ederek hal hatır sordu. Arazide görev yapan personeli yağışlardan korumak için hazırlanan yağmurlukları inceleyen Kocagöz, yağmurluğu üzerine giyerek ürünü test etti.

"Arkadaşlarımızın emeği. Hepsinin ellerine sağlık. Biz onlarla gurur duyuyoruz"

Kadın istihdamına destek

Atölyenin kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Kocagöz, "Kadınlar üretiyor, hedeflerimiz büyüyor. Artık büyümeyi düşünüyoruz, atölyeden fabrikaya dönüşeceğiz. Çok kısa sürede kadın emeğiyle çok güzel işler yaptık. Belediyeler arasında ‘üniformacı belediye’ olacağız. Bunun mücadelesindeyiz. Kadın istihdamı bu açıdan çok önemli. Kadınlarımız burada emeklerini ortaya koyuyor, biz de bu emeğe destek oluyoruz"

"Burada piyasanın çok çok altında bir maliyete üniforma üretiliyor. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyoruz"

"Kadın gücü toplumun her yerinde. Kadın güçlü olursa o toplum güçlü olur. Kadın annedir, kadın eştir, kadın kız kardeştir, kadın baş tacıdır"

