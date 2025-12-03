Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar: 3 Aralık'ta Engellilerin Yanındayız

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında engellilere destek mesajı verip organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:56
Gevhernesibe'de düzenlenen programda destek mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gevhernesibe Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Parkı içinde yer alan Kayseri Halk Ozanları Kültürevi’nde düzenlenen programa katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, yaptıkları hizmetlerle her zaman engellilerin yanında olduklarını belirtti.

Programda halk ozanları sazıyla ve sözüyle yer alırken, Başkan Çolakbayrakdar katılımcılara hitap etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum dedi.

Başkanın mesajı

Çolakbayrakdar, engelliler konusundaki hassasiyetlerinin kamuoyu tarafından bilindiğine işaret ederek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Başkanın vurguladığı başlıca noktalar arasında Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız, Bizler hayatın her anında, yılın 365 günü sizlerle birlikteyiz ve Zihinsel, bedensel ve farklı birçok engel grubumuz var ifadeleri yer aldı. Ayrıca Bir kişinin hayatına dokunmak da bir milyon kişinin hayatına dokunmak kadar değerlidir sözleri dikkat çekti.

Sivil toplumdan teşekkür

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Kurucu Genel Başkanı Kadircan Gökalp ise konuşmasında Engellilere yönelik çalışma ve hizmetlerinizi takdirle karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum diyerek destek ve teşekkürlerini iletti.

Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte engellilere yönelik hizmet ve farkındalığın süreceğini vurgulayarak, anlamlı günde vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

