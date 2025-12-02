Kocasinan'da 3,5 km Yeni Bulvar: Çolakbayrakdar "Ulaşımı Geleceğe Taşıdık"

Kocasinan'da 3,5 kilometrelik yeni bulvar hizmete girdi

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarını kesintisiz bağlayan 3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki yeni bulvar, mevcut güzergâha göre 6,5 kilometrelik yol tasarrufu sağlayarak kentin ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası oldu.

Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrimizin ulaşımını geleceğe taşıyan devasa bir eser kazandırdık"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projenin Kayseri ulaşımına 'altın çağ' yaşatacağını belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim; uzun süredir büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden çalışarak bu dev ulaşım projesini hizmete sundu. Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlayan bu yeni yol, sadece bir asfalt hattı değil; Kayseri’nin geleceğine uzanan modern bir ulaşım aksıdır. Kritik bir bölgede yer alan bu bulvar, şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlattı, ulaşımda konforu artırdı ve hemşehrilerimize büyük kolaylık sağladı. Temel hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, Kocasinan’ı güzelleştirmek ve Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası ortaya çıkarmaktır. Bu proje, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Yerli üretim, maliyet tasarrufu ve ekip vurgusu

Başkan Çolakbayrakdar, projenin Kocasinan Belediyesi’nin kendi üretim imkanlarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu çalışmada kullanılan tüm asfalt ve altyapı malzemeleri, kendi asfalt plentimizde ve agrega üretim merkezimizde üretildi. Böylece hem maliyetten büyük tasarruf sağladık hem de sürecin her aşamasını kendi kontrolümüzde, en yüksek kaliteyle tamamladık. Bu, hem belediyemizin üretim gücünü hem de yerli ve milli imkânlarla neler başarabileceğimizi gösteren örnek bir projedir. Bu büyük emek, alın teri ve gayretin eseridir. Tüm mesai arkadaşlarımı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi ve sahada gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Onların azmi, bu kentin geleceğini şekillendiriyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Yatırım tutarı ve kullanılan malzemeler

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle tamamlanan proje, 200 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildi. Bulvarda 25 bin ton asfalt, 57 bin 500 ton temel malzeme ve 115 bin ton ariyet dolgu kullanıldı. Ayrıca projede modern altyapı sistemleri, yağmur suyu drenaj hatları, aydınlatma direkleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle bölgenin çehresi tamamen yenilendi.

Yeni bulvar, Kocasinan ve Kayseri içi ulaşımında süre, konfor ve güvenlik açısından somut kazanımlar sağlarken, belediyenin üretim kapasitesi ve yerel kaynak yönetimindeki başarısını da gözler önüne seriyor.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN, OSMAN KAVUNCU BULVARI’NI ERKİLET BULVARI’YLA KESİNTİSİZ BAĞLAYAN 3,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 50 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YENİ BULVARIN, MEVCUT GÜZERGÂHA GÖRE 6,5 KİLOMETRELİK YOL TASARRUFU SAĞLAMASI VE DEVASA BİR ULAŞIM ESERİ ORTAYA ÇIKARMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI.