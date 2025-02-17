Kolombiya Hava Kuvvetleri Heyeti, Bayraktar TB3'ü İncelemek Üzere Türkiye'ye Geliyor

Kolombiya Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB3'ün operasyonel yeteneklerini incelemek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:29
Kolombiya Hava Kuvvetleri Heyeti, Bayraktar TB3'ü İncelemek Üzere Türkiye'ye Geliyor

Kolombiya Hava Kuvvetleri Heyeti Bayraktar TB3'ü İncelemek İçin Türkiye'ye Geliyor

Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden üst düzey subaylardan oluşan bir heyet, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3'ün operasyonel yeteneklerini incelemek amacıyla Türkiye'ye gelecek.

Kolombiya basınının aktardığına göre, ülke, yeterli irtifa ve otonom özelliklere sahip uzaktan kontrol edilebilir uçaklara büyük bir ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin envanterini güçlendirme hedefi doğrultusunda Bayraktar TB3 ile ilgili detaylı bilgi almak için Türkiye'yi ziyaret edecekler.

Bayraktar TB3'ün Önemli Başarıları

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak, kısa pistli bir gemiye inip kalkabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, Ocak ayında ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurmuştu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen bu SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı.

Bayraktar TB3, Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştirmiş ve aynı kısa piste iniş destek ekipmanı olmadan başarıyla inmiştir. Bu başarı, bayraktar TB3'ün dünya havacılık tarihinde bir ilki daha başarmasını sağlamıştır.

İki Başarı Testi Daha

Bayraktar TB3, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iki kez daha iniş kalkış yapmıştır. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştır.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan bu milli SİHA, uzun mesafelerden kumanda edilebilme özellikleri sayesinde, keşif-gözetleme, istihbarat toplama ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilme yeteneğine sahiptir. Böylece kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yaratmaktadır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Endonezya ziyareti sırasında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ihracatına yönelik ortak üretim anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile birlikte Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya’ya gerçekleştirilecektir.

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