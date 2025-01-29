Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 280 Rumen Paralı Asker İsyancılara Teslim Oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Dikkat Çeken Teslim Olma Olayı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) orduyla birlikte savaşan 280 Rumen paralı asker, Goma kentini kuşatan 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyelerine teslim oldu. Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF) tarafından yapılan açıklamada, bu askerlerin teslim olduğu bildirildi.

Askerlerin Durumu ve Geleceği

Açıklamada, paralı askerlerin Ruanda'nın başkenti Kigali'ye getirildiği bilgisi yer aldı. Afrika basınında çıkan haberlerde, Ruanda'da tamamlanacak işlemlerinin ardından askerlerin ülkelerine, yani Romanya'ya gönderileceği ifade edildi.

Çatışmalar ve Göç Hareketleri

Bölgedeki çatışmalarla ilgili olarak, KDC hükümetine destek veren yaklaşık 900 paralı asker bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden olmuştur.

M23'ün Kontrolünü Ele Geçirmesi

23 Mart Hareketi, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da etkisini artırarak, şehrin elektrik ve su sistemlerini kullanılmaz hale getirmiş ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirmiştir. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları şiddetle reddetmektedir.

M23 Grubunun Kökenleri

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 2009 yılında imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.