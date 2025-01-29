DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 280 Rumen Paralı Asker İsyancılara Teslim Oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 280 Rumen paralı asker, M23 isyancılarına teslim oldu ve Ruanda'ya getirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:42
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 280 Rumen Paralı Asker İsyancılara Teslim Oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Dikkat Çeken Teslim Olma Olayı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) orduyla birlikte savaşan 280 Rumen paralı asker, Goma kentini kuşatan 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üyelerine teslim oldu. Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF) tarafından yapılan açıklamada, bu askerlerin teslim olduğu bildirildi.

Askerlerin Durumu ve Geleceği

Açıklamada, paralı askerlerin Ruanda'nın başkenti Kigali'ye getirildiği bilgisi yer aldı. Afrika basınında çıkan haberlerde, Ruanda'da tamamlanacak işlemlerinin ardından askerlerin ülkelerine, yani Romanya'ya gönderileceği ifade edildi.

Çatışmalar ve Göç Hareketleri

Bölgedeki çatışmalarla ilgili olarak, KDC hükümetine destek veren yaklaşık 900 paralı asker bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılın başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden olmuştur.

M23'ün Kontrolünü Ele Geçirmesi

23 Mart Hareketi, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da etkisini artırarak, şehrin elektrik ve su sistemlerini kullanılmaz hale getirmiş ve Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirmiştir. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları şiddetle reddetmektedir.

M23 Grubunun Kökenleri

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 2009 yılında imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı