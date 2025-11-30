Konya Akşehir'de Otomobil Takla Attı: 82 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya Akşehir'de 82 yaşındaki Ali Fidan yönetimindeki otomobilin takla atması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:46
Kaza Detayları

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akşehir ile Engilli beldesi arasındaki yolda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Ali Fidan idaresindeki 42 U 2125 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Ali Fidan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

