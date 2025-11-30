Konya Beyşehir'de Kayıp 15 Yaşındaki Berk İvacık: 97 Saattir İz Bulunamadı

Konya Beyşehir'de kayıp 15 yaşındaki Berk İvacık için 97 saattir iz aranıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 15 yaşındaki Berk İvacık için başlatılan arama çalışmaları, olayın bildirildiği günden bu yana yoğun şekilde sürüyor. 26 Kasım sabahı evinden işine gitmek üzere çıktıktan sonra kaybolan Berk için ekipler, 97 saattir arama yapıyor ancak henüz bir iz bulunamadı.

Arama çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Jandarma, AFAD, su altı polisleri, komando timleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, bölgeyi adım adım tarıyor. Ekipler kırsal alanlar, orman sınırları, gölet çevresi, çoban evleri, su kuyuları, metruk yapılar ve dere yataklarını detaylı şekilde inceliyor. Ayrıca gece aramalarında termal kameralı dronlar kullanılıyor.

Havadan arama faaliyetlerine Bayraktar TB2 İHA görüntü desteği sağlanırken, polis su altı arama kurtarma timleri gölette dalış yaparak Berk’e dair iz bulmaya çalışıyor.

İhbarlar, kamera kayıtları ve arama genişliyor

Beyşehir’in Yeşilyurt semtinde, BSA kanalı çevresinde kayıp çocuğun eşkaline benzer bir gencin görüldüğüne dair gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında drone ile havadan tarama yapıldı ve çevredeki bahçelerin güvenlik kamera kayıtları incelendi; ancak Berk’e dair bir iz tespit edilemedi.

Ekipler, arama çalışmaları sırasında gelen yoğun ihbarları değerlendirmeye devam ediyor. Yetkililer, tüm senaryoların değerlendirildiğini ve çalışmaların aynı yoğunlukta sürdüğünü belirtti. Arama ekipleri, Berk’in bir yerde saklanmış olabileceği ihtimalinin güçlendiğini ifade ediyor.

Aile ve toplumun çağrısı

İvacık ailesi, dört gündür gözyaşları içinde beklerken, Berk’in daha net bir fotoğrafını basınla paylaşarak görenlerin en yakın güvenlik birimine bilgi vermesini istedi. Üzümlü Mahallesi’nde gönüllü arama desteği de sürüyor.

Yetkililer ve arama ekipleri, halkın ihbarlarını önemsiyor ve bilgisi olanların derhal güvenlik birimlerine başvurmasını istiyor.

