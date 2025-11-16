Konya Beyşehir'de Traktör-Otomobil Çarpışması: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Konya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. yönetimindeki 42 B 3181 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 42 NK 265 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan H.K., hastanedeki müdahalenin ardından sevk edilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

