Konya'da Adliye-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Bağlantısında Son Aşama

Konya Büyükşehir, Alaaddin-Adliye tramvay hattının Şehir Hastanesi bağlantısında 1.4 km'lik son aşamaya geldi; çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:21
Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin-Adliye Tramvay Hattı’nın Şehir Hastanesi’ne bağlanmasına yönelik Adliye-Şehir Hastanesi bağlantı çalışmalarını son aşamaya taşıdı.

Projenin kapsamı

Belediye yetkilileri, hattın bağlantısı için 1.4 kilometre uzunluğunda bir çalışma yapıldığını, ayrıca Stadyum - Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın ilk etabı olan Şehir Hastanesi - Yeni Sanayi arasındaki 11.1 kilometrelik bölümde çalışmaların hızla sürdüğünü bildirdi. İkinci etap olan Yeni Sanayi - Stadyum arasındaki çalışmalara ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlandığı aktarıldı.

Başkan Altay'ın açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde ulaşım kalitesi ve standardını yükseltmek amacıyla raylı sistem yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Altay, çalışmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Adliye - Şehir Hastanesi raylı sistem bağlantı hattının inşa edildiği Yeniceler Caddesi’nde kapalı olan şeritte asfaltı yenileyerek yolu tekrar trafiğe açtık. Hattı yıl sonuna kadar tamamlamak için ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olmasını diliyorum."

Ulaşımda beklentiler

Yetkililer, hattın tamamlanmasıyla birlikte şehir içi erişimin kolaylaşmasının ve raylı sistem ağının güçlenmesinin hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde hizmetin belirlenen süre içinde devreye alınması bekleniyor.

