Konya'da Belediye Otobüsünde Bıçaklı Kavga: 21 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Konya Karatay'da belediye otobüsünde çıkan kavgada 21 yaşındaki Kadirhan Ö. bıçaklandı; ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:48
Konya'nın Karatay ilçesinde akşam saatlerinde bir belediye otobüsünde çıkan kavgada, 21 yaşındaki Kadirhan Ö. ağır şekilde yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, merkez Karatay ilçesi Konya Ereğli Caddesi üzerinde, Tatlıcak Mahallesi’nden merkez istikametine seyir halinde olan 42 ECL 54 plakalı belediye otobüsünde meydana geldi. İki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma sırasında, ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulunan bıçakla Kadirhan Ö.'yü (21) bıçakladı.

Genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; ağır yaralanan Kadirhan Ö., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve İnceleme

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

