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Konya'da Mutfak Tüpünden Kaynaklanan Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Konya'da gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Yaralının durumu iyi.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:24
Konya'da Mutfak Tüpünden Kaynaklanan Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Konya'da Gaz Patlaması: 1 Kişi Yaralandı

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Malazgirt Mahallesi'nde bir evde meydana gelen gaz patlaması, mutfak tüpündeki gaz kaçağının etkisiyle gerçekleşti. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, 5. katta yaşayan Ali T.'nin, mutfak tüpüne bağlı ocağı ateşlemeye çalıştığı sırada biriken gazın patlaması sonucu gerçekleşti. Patlama sonrası Ali T., komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Patlamanın hemen ardından olay yerine intikal eden ekipler, evde inceleme yaparak diğer daireleri de kontrol etti. Patlama sonucu evde ciddi hasar meydana geldi.

Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi...

Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.

Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi...

Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada 1 kişi yaralandı.

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