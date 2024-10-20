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Konya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Beyşehir'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:47
Konya'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trajik Kaza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin şarampole düşmesi sonucu sürücüsü M.E.A. hayatını kaybetti. Olay, Beyşehir-Antalya kara yolunun 16. kilometresinde, Üstünler Gençlik Kampı yakınlarında gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.E.A. yönetimindeki 42 AAF 061 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi. Araçtan savrulan sürücü, ağır yaralı olarak bulundu.

Olay Yeri ve Müdahale

Aktarılan bilgiler doğrultusunda, olay yerindeki durumu değerlendiren sağlık ve jandarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.E.A., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü kaza, trafik güvenliği konusunda bir hatırlatma niteliğinde. Özen göstermek ve dikkatli olmak her zaman büyük önem taşıyor.

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