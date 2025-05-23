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Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Gözaltı

Konya merkezli operasyonla 5 şüpheli yakalandı, 32 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:02
Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Gözaltı

Konya'da Silah Kaçakçılığına Büyük Darbe

Konya merkezli olarak gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı silah üretimi ve ticareti yapan şüphelilerin takibi için harekete geçti.

Operasyon Detayları

Konya ve İstanbul'da belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 32 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 201 tabanca parçası ile birlikte çeşitli tabanca mermileri ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin silah üretim ve montajında kullandığı malzemelere de el konuldu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler arasında O.M, M.İ, B.Ö, M.Ç ve H.K. bulunuyor. Operasyonla ilgili gelişmelerin takipçisi olunacak.

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı....

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 32 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 201 tabanca parçası ile tabanca mermileri ele geçirildi.

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