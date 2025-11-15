Konya'da Soba Sezonu Açılıyor: Bacalara Dikkat

Konya'da soba satışları yavaş yavaş başladı; esnaf bacaların kontrolü ve ehil kurulum konusunda vatandaşları uyarıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:37
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Konya'da soba satışları yavaş yavaş hareketleniyor. Esnaflar, sezonun geçen yıla göre daha geç başladığını belirterek vatandaşı bacaların kontrolü, ehil kurulum ve düzenli bakım konusunda uyarıyor; iyi kurulmamış sobaların zehirlenmeye yol açabileceği hatırlatılıyor.

Sektör temsilcileri, sobanın yakılacağı yere göre marka ve boyut seçiminin önemine dikkat çekiyor.

Soba satışlarının yeni yeni başladığını belirten Tarihi Bedesten Çarşısı’nda esnaflık yapan Abdülkadir Teksöğüt, "Biraz daha havaların soğumasını bekliyoruz. Malum bu sene kış biraz geç geliyor. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı biraz daha gecikmeli olsa da sezonumuz yeni açılıyor. Yeni yeni soba kuranlar, hazırlık yapanlar var. Sobanın kalitesini, marka özelliğini bilmek gerekiyor. Bilen ustasından, ehil kişilerden almakta fayda var. Ehil olmayan malzemenin kalitesini bilemez. Biz bu sektörde yıllarımızı geçirdiğimiz için malzemeye baktığımız zaman malzemenin kalitesini bilebiliyoruz. Bölgemiz kış bölgesi, kar ve don olayı olduğu için genelde kömür yakılır. Taş kömürü yakılır. Odun da yakılır ama odun tabii geçicidir. Uzun süreli dayanan kömür olur" dedi.

Önce baca temizliğine dikkat

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Abdülkadir Teksöğüt, "Önce baca temizliğine dikkat edilmesi lazım. Sobanın baca çıkışı kontrol edilmesi ve orada bir döner baca şapkası benzeri malzemelerden olması gerekiyor. Düz açık bacalarda içeriye basma riski her zaman risklidir. Bir de sobaları içeride kurarken dengeli kurmakta fayda var. Fiyatlarımız 3 bin 500 liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çeşitlerimiz var. Fiyatlar kalite ve boyut olarak değişiyor. Kuracağı yere göre müşteriye tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

