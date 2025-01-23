Konya'da Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Oğul ile Kayıp Kızının Raporu Açıklandı

Konya'da Yangında Hayatını Kaybeden Anne ve Oğul ile Kızlarının Adli Tıp Raporu Tamamlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, anne Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), bir yangında hayatını kaybetti. Yangın sonrası kaybolan ailenin diğer kızı Kadriye Yıldırım (49) ise başka bir evde ölü bulundu.

Adli Tıp Raporu ve Yangının Nedeni

Olayla ilgili olarak Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan Adli Tıp raporu tamamlandı. Raporda, Karacadağ Mahallesi’ndeki müstakil evde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi. Bu yangın sonucu anne ve oğul yaşamlarını yitirdi.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve şizofreni hastası olduğu ifade edilen Kadriye Yıldırım'ın, ilçe merkezinde yaşadığı evde doğal sebeplerle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yangın Olayının Gelişimi

10 Temmuz 2024 tarihinde Kulu ilçesinde yaşanan yangında, Ayşe ve Enes Yıldırım hayatlarını kaybederken, ertesi gün evde bulunmadığı anlaşılan Kadriye Yıldırım’ın acı haberi ilçe merkezindeki evlerinden geldi.