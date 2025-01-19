Konya'da Yasa Dışı Avlanan İki Kişiye 134 Bin 916 Lira Ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde yasa dışı avlanan iki kişiye toplam 134 bin 916 lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:54
Konya'da Yasa Dışı Avlanan İki Kişiye 134 Bin 916 Lira Ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde yasa dışı avlanmanın cezaları ağırlaşıyor. Akgöl sazlık alanında, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan iki kişi, Ereğli Milli Parklar Şefliği personeli tarafından yakalandı.

Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sonucunda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanan bu iki kişiye toplam 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı. Bu olay, yasa dışı avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini gösteriyor.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında...

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan 2 kişi yakalandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nca avlanan 2 kişiye toplamda 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında...

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan 2 kişi yakalandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nca avlanan 2 kişiye toplamda 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı