Konya'da Yasa Dışı Avlanan İki Kişiye 134 Bin 916 Lira Ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde yasa dışı avlanmanın cezaları ağırlaşıyor. Akgöl sazlık alanında, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan iki kişi, Ereğli Milli Parklar Şefliği personeli tarafından yakalandı.

Gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri sonucunda, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanan bu iki kişiye toplam 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı. Bu olay, yasa dışı avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini gösteriyor.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan 2 kişi yakalandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nca avlanan 2 kişiye toplamda 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları Tabiatı Koruma Alanı içerisinde, koruma altında bulunan 3 angut ördeğini canlı mühre olarak kullanarak avlanan 2 kişi yakalandı. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nca avlanan 2 kişiye toplamda 134 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.