DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

Konya'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları, Trump'ın Gazze'yi işgal planına karşı çıktı ve kınama metni yayımladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:13
Konya'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Konya'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı sert bir açıklama yaptı. Platform, Trump'ın Gazze Şeridi'ni işgal etme niyetinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kızılderili katliamı üzerine kurulan zalim devletin yeni seçilen eskimiş başkanı, Gazze işgalinden ve Gazze üzerindeki planlarından bahsederek, yeniden başkan seçilmesinin siyonist lobiye olan diyetini ödeme çabasına başladı. Aslında uçakları, gemileri, tankları, envai çeşit silahlarıyla zaten savaşın içindeydi. Desteklediği zalimlerle birlikte onca katliam ve yıkıma rağmen hiçbir hedeflerine ulaşamadan ateşkes yapmak ve geri çekilmek zorunda kaldılar."

Orta Doğu'da Süregeldiği Yenilgiler

Açıklama, "Yeni olan, şimdi askerleriyle fiilen de işgali dillendirmesi oldu. Orta Doğu bölgesinde fiilen girdiği her bölgeden yenilgiyle ayrılmak zorunda kalmaktan ders çıkarmamış oldukları görülüyor. Geleceği varsa göreceği de var. Müslümanların tarihi, zulümlerden kaçmayla değil, zulümlere karşı zaferlerle doludur. Onların hicreti, kaçmak değil daha güçlü dönmek, bir kez olan ölümlerinin Allah için olmasına can atmaktır" diyerek sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
3
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış