Konya Kadınhanı Örnekköy'de Kurt Sürüsü Mahalleye İndi: Eşeği Parçaladılar

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, Örnekköy Mahallesi sınırlarında yerleşim yerine inen bir kurt sürüsü, sokakta dolaşan bir eşiğe saldırarak parçaladı.

Mahalle sakinleri, sokakta bir hayvanın parçalandığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, gece saatlerinde bölgeye gelen aç kurtların eşiğe saldırdığı görüntülere rastlandı.

Görüntülerde, kurtların sokakta hızla hareket ederek eşiğe saldırdığı ve parçalama anının kaydedildiği açıkça görülüyor. O anlar mahalle güvenlik kamerasına net şekilde yansıdı.

Mahalle sakinleri, vatandaşları kurtların saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

