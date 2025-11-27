Konya ve Alanya, Keykubad Göç ve Kervan Yolu Protokolünü İmzaladı

Konya ve Alanya, Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesi için protokol imzaladı

Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini, eşsiz doğasını ve yaşayan kültürünü bir araya getiren Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesinde önemli bir adım daha atıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi arasında proje kapsamında kapsamlı bir iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol töreni ve yetkililerin açıklamaları

Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak katıldı. İmzaların atıldığı programda, projenin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için ortak çalışma taahhüdü vurgulandı.

Ercan Uslu törende, "Konya’nın turizm destinasyonlarına bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Keykubad Yolu, bugün için 405 kilometrelik uzunluğuyla ecdadımızın ayak izinde yeni bir yolculuk güzergahı oluşturuyor. Tarihi bağlarımızın olduğu Alanya ile ortak iş birliği yaparak hem tarihi eserlerin canlandırılması hem turizm güzergahının oluşturulması hem de meraklıları için cazip bir güzergah olmasından dolayı bu konuda heyecanlıyız. Alanya Belediyemizin bizimle iş birliği yapmasına çok memnun olduk. Başkan Yardımcısı Murat beyin şahsında Alanya Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Levent Koçak ise, "Kadim Selçuklu şehirlerinden iki tanesi Konya ve Alanya, etle tırnak gibi. Alanya dönem dönem Konya vilayetine bağlanmış ve tarihi köklerimiz bizi birbirimizden ayırmayacak derecede de kuvvetli. Bizim Alanyalı yörüklerimizin önemli bir kısmı Konya vilayeti sınırları içerisinde yaylaklarına gelmekte. Tarihten gelen göç ve kervan yolları bundan sonra bizi birbirimize daha da sıkı bağlayacak. Hem ecdadımızın Selçuklu kültürünün ve medeniyetinin izlerini koruyup yaşatacağız hem de turizmimizi çeşitlendirip dünyada son zamanlarda önemi giderek artan doğa sporları ve doğa turizmini biz de kendi beldemizde canlandırmış olacağız" dedi.

Projenin önemi ve bilimsel altyapı

Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın iki başkentini birleştiren, Torosların kalbinden geçen kadim kervan yolunu yeniden canlandırmayı hedefleyen proje, imzalarla birlikte somut adımını attı. İmzalanan protokol ile 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu, uluslararası bir kültür ve turizm rotası olarak geleceğe miras bırakılacak.

Proje, kamu, akademi ve sivil toplum iş birliğinin bir ürünü olarak şekillendi. Konya ve Alanya belediyeleri ile valiliklerin himayesinde, Orman Bölge Müdürlüklerinin desteğiyle yürütülen çalışmanın bilimsel altyapısı; Prof. Dr. Hasan Bahar, Prof. Dr. Necmi Uyanık, Prof. Dr. Mehmet Hacıgökmen ve Prof. Dr. Osman Doğanay gibi akademisyenlerin katkılarıyla oluşturuldu. Sahada yapılan keşiflerde ise Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADDK) Başkanı Tuncer Koç ve Arkeolog Osman Yılmaz gibi isimlerin çalışmaları unutulmuş patikaları gün yüzüne çıkardı.

Gelecek hedefi: 1000 kilometrelik kültür ağı

Proje, mevcut 405 kilometrelik rotanın Manavgat-Kubadabad Sarayı, Taşatan ve Akdağ gibi yeni güzergahlarla genişletilerek 1000 kilometrelik bir kültür ağına dönüştürülmesini hedefliyor. Ayrıca yürüyüşçüler, bisiklet ve off-road tutkunları için ayrı parkurlar planlanarak bölgenin turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Bu tarihî iş birliğinin bölgeye sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma ve kültürel mirasın korunması alanlarında önemli katkılar sunması bekleniyor. Keykubad Göç ve Kervan Yolu, doğa ve tarih tutkunlarını medeniyetlerin buluştuğu bu eşsiz rotayı keşfetmeye davet ediyor.

