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Konyaaltı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan Çalışanlardan Eylem

Konyaaltı Belediyesi'nde işten çıkarılan 67 çalışan, görevlerine dönmek için eylem düzenledi ve haksızlıklar karşısında susmayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 21:50
Konyaaltı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan Çalışanlardan Eylem

Konyaaltı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylem Düzenledi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, belediye tarafından işten çıkarılan 67 çalışan, görevlerine geri dönmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. Çalışanlar, belediye önünde çadır kurarak, "İşimizi geri istiyoruz" pankartıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Çalışanların Açıklaması ve Talepleri

Grup adına basın açıklaması yapan Ceren Can, emeği ve işçi haklarını yok sayarak kendilerini işten çıkaran anlayışa karşı eylem yaptıklarını ifade etti. İşten çıkarılan çalışanların, 5 ila 15 yıldır Konyaaltı Belediyesi'nde çalışmakta olduğunu belirten Can, “Yaklaşık 1,5 yıl önce belediyede kadroya alındık. Bugün ise işten çıkartıldığımızı öğrendik” dedi.

Can, disiplin kurulu kararıyla kendilerine önceden bilgi verilmeden iş akitlerinin sona erdirildiğini ve bu durumun kendilerini iş bulma konusunda zor durumda bıraktığını vurguladı. “Bu karar yüzünden işsizlik maaşı dahi alamayız” diyerek, durumlarının mağduriyet yarattığını aktardı.

Kurban Bayramı Öncesi Mağduriyet

Bayram öncesinde ailelerin de mağdur olduğunu belirten Can, haklı talepleri için sessiz kalmayacaklarını ve tek istediklerinin yıllardır çalıştıkları işlerine geri dönmek olduğunu dile getirdi. Açıklamanın ardından grup, çadırda beklemeye devam etti.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 67 çalışan görevlerine dönmek için...

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 67 çalışan görevlerine dönmek için eylem yaptı. Konyaaltı Belediyesinin önünde çadır kuran çalışanlar ve yakınları, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açarak slogan attı.

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 67 çalışan görevlerine dönmek için...

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından işten çıkarılan 67 çalışan görevlerine dönmek için eylem yaptı. Konyaaltı Belediyesinin önünde çadır kuran çalışanlar ve yakınları, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açarak slogan attı.

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