Kop Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı: Karayolları Ekipleri Gece Boyu Seferber

Erzurum-Bayburt karayolu Kop geçidinde ulaşım kontrollü sürüyor

Erzurum-Bayburt karayolu Kop geçidinde, gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Aşırı kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman düştü; kış lastiği takmayan sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.

Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, hem gece boyunca hem de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yoğun mesai harcayan ekipler, yolların kapanmasını engelleyerek sürücülerin zorluk yaşamamasını sağladı.

Yapılan çalışmalar sayesinde olası kazaların önüne geçilirken, güzergâhta ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor. Yetkililer sürücüleri kış şartlarına uygun lastik kullanmaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

