Körfez'de Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü — Şener Söğüt Katıldı

Körfez Belediyesi'nin Kutluca Mahallesi Taşköprü'de düzenlediği doğa yürüyüşünde öğrenciler ve ilçe protokolü buluştu; etkinlik ikramlarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:25
Körfez'de Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü — Şener Söğüt Katıldı

Körfez'de Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü — Şener Söğüt Katıldı

Körfez Belediyesi'nin Kutluca Mahallesi Taşköprü mevkisinde düzenlediği etkinlikte gençler ve ilçe protokolü bir araya geldi

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde öğrenciler ve ilçe protokolü bir araya geldi. Yürüyüş, Kutluca Mahallesi'ndeki tarihi Taşköprü mevkisinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler katıldı. Başkan Söğüt, öğrencilerle birlikte yürüyüş yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlerimizle sohbet etmek ve doğayı birlikte yaşamak bizler için mutluluk verici. Bu tür etkinlikler hem motivasyonu artırıyor hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Gençlerimizin enerjisi bize de güç veriyor

Etkinlik, katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE İLÇE PROTOKOLÜ...

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE İLÇE PROTOKOLÜ BİR ARAYA GELDİ.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE İLÇE PROTOKOLÜ...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler