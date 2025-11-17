Körfez'de Öğrencilerle Doğa Yürüyüşü — Şener Söğüt Katıldı

Körfez Belediyesi'nin Kutluca Mahallesi Taşköprü mevkisinde düzenlediği etkinlikte gençler ve ilçe protokolü bir araya geldi

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde öğrenciler ve ilçe protokolü bir araya geldi. Yürüyüş, Kutluca Mahallesi'ndeki tarihi Taşköprü mevkisinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler katıldı. Başkan Söğüt, öğrencilerle birlikte yürüyüş yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlerimizle sohbet etmek ve doğayı birlikte yaşamak bizler için mutluluk verici. Bu tür etkinlikler hem motivasyonu artırıyor hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyor. Gençlerimizin enerjisi bize de güç veriyor

Etkinlik, katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE İLÇE PROTOKOLÜ BİR ARAYA GELDİ.