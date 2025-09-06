Körfezray Metrosu'nda 2 TBM ile ilk kazılar başladı

Körfezray Metrosu'nda 2 TBM ilk kazılarını başlattı

Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda düzenlenen törenle, Kocaeli'nin Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet verecek 28,5 kilometrelik Körfezray Metrosu projesinde kullanılan 2 tünel açma makinesi (TBM) ilk kazılarını başlattı.

Yetkililerden değerlendirmeler

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, törende yaptığı konuşmada Körfezray Metrosu'nun Kocaeli'nin ulaşım vizyonunda tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Tipioğlu yatırımın kente getireceği değere işaret ederek cari açığın kapatılmasında sanayi ve ihracatın önemine dikkat çekti. Tipioğlu, Kocaeli'yi inovasyon, bilgi ve bilim merkezi olarak tanımladı ve şu ifadeyi kullandı: 'Savunma sanayisinden otomotive, yazılımdan, yapay zekaya kadar birçok alanda Kocaeli Türkiye Yüzyılı vizyonunun en stratejik şehirlerinden biridir.'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şehirdeki hızlı büyüme ile artan iç trafik sorununa değindi. Büyükakın, toplu taşımanın artırılması gerektiğini belirterek mevcut yolcu hareketliliğinin yüzde 16 seviyesinde olduğunu, bunu yüzde 32'ye çıkarmak istediklerini ve raylı sistemin toplu taşımadaki payını yüzde 7'den yüzde 14'e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Teknik ayrıntılar ve TBM planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, projenin yer altında seyreden 18 istasyonlu ve 28,5 kilometre uzunluğunda olduğunu bildirdi. Eyigün, kazılacak tünellerin uzunluğunun 52 kilometreyi aştığını ve montajlanacak ray uzunluğunun da 58 kilometreyi bulacağını aktardı.

Proje kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temin edilecek 80 metro aracı'nın tam otonom ve tam otomatik olarak hizmet vereceğini ifade eden Eyigün, Gebze Darıca projesiyle birlikte Kocaeli kapsamındaki toplam raylı sistem uzunluğunun 61 kilometre'ye ulaşacağını söyledi.

Projenin zorlu zemin koşullarında yürütüleceğine dikkat çeken Eyigün, deprem kuşağı, yeraltı suyu baskısı, anakaya eksikliği ve organik zemin gibi etkenlere özel tekniklerle çözüm üretileceklerini belirtti. Bu bağlamda Osmanlı döneminde Dolmabahçe Sarayı için kullanılan ahşap kazıklar örneğini anımsattı ve projenin güvenlik açısından güçlü bir altyapı sunacağını vurguladı.

Eyigün, sahadaki çalışmalarla ilgili olarak kazı çukurunun 255 metre uzunluğunda ve 25 metre derinlikte olduğunu, ilk etapta 4 TBM'nin hazırlandığını, ilk 2 TBM'nin Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'ndan Otogar istikametine doğru kazıya başladığını aktardı. Projede toplam 6 TBM bulunacak ve her bir TBM yaklaşık 7,5 kilometre ilerledikten sonra yeni bir etaba geçecek şekilde planlandı.

Tören ve katılımcılar

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve protokol üyeleri butonlara basarak 2 TBM'nin ilk kazısını başlattı. Tören sonrası Bakan Uraloğlu, şantiye sahasındaki segment fabrikasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Proje Detayları ve Zamanlama

Körfezray Metro Projesi, çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayıp Derince üzerinden geçecek, Millet Bahçesi ve Seka Park yeşil alanlarını kapsayarak kent merkezine ulaşacak; hattın sonrasında Kocaeli Otogarı'na uğrayıp İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanması planlanıyor.

Projenin ilk yılında günlük yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor. Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda montajı tamamlanan ilk 2 TBM, Otogar yönünde kazı çalışmalarına başladı.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arasındaki TBM kazılarının Nisan 2027'de, tüm kazıların ise Nisan 2028'de tamamlanması hedefleniyor.