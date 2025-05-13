DOLAR
38,78 -0,02%
EURO
43,43 -0,05%
ALTIN
4.053,71 0,06%
BITCOIN
4.043.359,96 0,34%

Kosova'da Bilim Fuarı: Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, Priştine'de düzenlediği Bilim Fuarı ile öğrencilerin projelerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:05
Kosova'da Bilim Fuarı: Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'ndan Bilim Fuarı

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de büyük bir etkinlik olan "Bilim Fuarı"nı başarıyla gerçekleştirdi. Öğrenciler, Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen fuarda, çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

Öğrencilerin Yüzde Yüz Başarısı

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Priştine'nin en işlek caddesinde gerçekleştiğini belirterek, Kosova halkının etkinliğe olan yoğun ilgisini vurguladı. Aslan, "Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgileri fuarda paylaştılar. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikte, öğrenciler hem sanatsal hem de bilimsel çalışmalarını sergileme fırsatı buldu" dedi.

Uluslararası Yarışmalara Hazırlık

Aslan, Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın başarılarına dikkat çekerek, okullarının uluslararası alanda önemli yarışmalara katılacağını sözlerine ekledi. Eğitim faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın mevcutta Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 780 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim...

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi. Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi öğrencileri, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim...

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi. Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi öğrencileri, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Duyurdu
2
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli
3
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Güven Mektubunu Sundu
4
Suç Örgütü Elebaşı Ahmet Mustafa Timo İçin Gözaltı Kararı
5
Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı
7
Aydın'da Traktör ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Ölü

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı