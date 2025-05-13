Kosova'da Bilim Fuarı: Öğrenciler Projelerini Sergiledi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'ndan Bilim Fuarı

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de büyük bir etkinlik olan "Bilim Fuarı"nı başarıyla gerçekleştirdi. Öğrenciler, Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen fuarda, çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

Öğrencilerin Yüzde Yüz Başarısı

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Priştine'nin en işlek caddesinde gerçekleştiğini belirterek, Kosova halkının etkinliğe olan yoğun ilgisini vurguladı. Aslan, "Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgileri fuarda paylaştılar. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinlikte, öğrenciler hem sanatsal hem de bilimsel çalışmalarını sergileme fırsatı buldu" dedi.

Uluslararası Yarışmalara Hazırlık

Aslan, Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın başarılarına dikkat çekerek, okullarının uluslararası alanda önemli yarışmalara katılacağını sözlerine ekledi. Eğitim faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın mevcutta Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 780 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi. Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi öğrencileri, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi. Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi öğrencileri, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.