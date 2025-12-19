Köyceğiz'de Yerli Üretim, Milli Güç Sergisi Açıldı

Öğretmen Evi önünde sergi ziyarete açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen Yerli Üretim, Milli Güç-Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor sergisi Öğretmen Evi önünde açıldı.

Açılışı Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen gerçekleştirdi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen bu hafta; yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekmeyi, bu bilinçle ülke ekonomisine katkı sunan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlayış doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değer temelli eğitim yaklaşımı kapsamında öğrencilerin üretkenlik becerileri ön plana çıkarıldı.

Köyceğiz'deki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından hazırlanan sergide, öğrencilerin emek ve özveriyle ortaya koyduğu projeler ve üretimler stantlarda sergilendi. Ziyaretçiler çalışmaların her birini yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkinlikte emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilerek, yerli üretimi merkeze alan bu çalışmaların artarak devam etmesi temenni edildi.

KÖYCEĞİZ’DE ‘YERLİ ÜRETİM MİLLİ GÜÇ’ TEMALI SERGİ AÇILDI