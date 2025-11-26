Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti

Kozan'da seyir halindeki kamyonun kasasında çıkan yangın, esnafın tüplerle müdahalesi ve itfaiyenin söndürmesiyle kontrol altına alındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 21:34
Adana Caddesi'ndeki yangın itfaiye ve esnaf müdahalesiyle söndürüldü

Olay yeri: Adana'nın Kozan ilçesi Adana Caddesi üzerindeki tarihi Roma köprüsü civarı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü kamyonu durdurdu ve çevredeki esnaf tüplerle müdahale etti.

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ölen ya da yaralanan kimse yok; araçta maddi hasar oluştu.

Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

