Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti

Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı

Adana Caddesi'ndeki yangın itfaiye ve esnaf müdahalesiyle söndürüldü

Olay yeri: Adana'nın Kozan ilçesi Adana Caddesi üzerindeki tarihi Roma köprüsü civarı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü kamyonu durdurdu ve çevredeki esnaf tüplerle müdahale etti.

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ölen ya da yaralanan kimse yok; araçta maddi hasar oluştu.

Yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE HAREKET HALİNDE KAMYONUN KASASINDA YANGIN ÇIKTI. O ANLAR AN BE AN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.