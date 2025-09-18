Kral Hüseyin Köprüsü'nde Saldırı: 2 İsrailli Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre saldırı, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında gerçekleşti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda iki İsraillinin öldüğünü duyurdu. İsrail basını, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin Ürdün tarafından geldiğini ve çatışmada öldüğünü bildirdi.

Yerel kaynaklarda, saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddiası yer alıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Sonrası

Olayın ardından Kral Hüseyin Köprüsü sınır geçişi kapatıldı. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kenti ve çevresindeki yolları kapatarak bazı güzergâhlara askeri kontrol noktaları kurdu; araçlar durdurularak arandı.

Uygulamalar nedeniyle Eriha'da yoğun trafik sıkışıklığı yaşanırken, bazı Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Geçmişte Benzer Olay

Eylül 2024'te aynı sınır kapısında düzenlenen ve bir Ürdünlü kamyon şoförü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırıda 3 İsrailli ölmüştü.