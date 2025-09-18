Kral Hüseyin Köprüsü'nde Saldırı: 2 İsrailli Öldü

Kral Hüseyin Köprüsü yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli hayatını kaybetti; saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve çatışmada öldüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:00
Kral Hüseyin Köprüsü'nde Saldırı: 2 İsrailli Öldü

Kral Hüseyin Köprüsü'nde Saldırı: 2 İsrailli Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır geçiş noktası yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre saldırı, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında gerçekleşti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda iki İsraillinin öldüğünü duyurdu. İsrail basını, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişinin Ürdün tarafından geldiğini ve çatışmada öldüğünü bildirdi.

Yerel kaynaklarda, saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddiası yer alıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Sonrası

Olayın ardından Kral Hüseyin Köprüsü sınır geçişi kapatıldı. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kenti ve çevresindeki yolları kapatarak bazı güzergâhlara askeri kontrol noktaları kurdu; araçlar durdurularak arandı.

Uygulamalar nedeniyle Eriha'da yoğun trafik sıkışıklığı yaşanırken, bazı Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Geçmişte Benzer Olay

Eylül 2024'te aynı sınır kapısında düzenlenen ve bir Ürdünlü kamyon şoförü tarafından gerçekleştirildiği belirtilen silahlı saldırıda 3 İsrailli ölmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)