Kraliçe Arı Davası: Dolandırıcı 4 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

Adana'da Kraliçe Arı Dolandırıcılığı Davası Sonuçlandı

Adana'da, internet üzerinden "kraliçe arı" satışı ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa 4 yıl hapis cezası verildi. Ayni zamanda, 540 lira adli para cezasına da çarptırılan sanık, hukukun sert yüzüyle karşılaştı.

M.A'nın Şikayetiyle Başlayan Süreç

Arıcılıkla uğraşan M.A, 24 Eylül 2018 tarihinde internetteki bir ilan üzerinden İ.B. adlı kişiyle iletişime geçti. İ.B. tarafından talep edilen 540 lirayı cep telefonuyla bankasına gönderdi. Ancak, para transferinden sonra "kraliçe arı" kendisine ulaşmadı ve İ.B. ile irtibatı kesildi.

M.A, dolandırıldığını düşünerek durumu yetkililere bildirdi ve İ.B. hakkında şikayette bulundu. Bu başvurunun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, tutuksuz sanık İ.B. hakkında iddianame hazırlandı.

Mahkeme Kararı ve Deliller

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, İ.B'nin dolandırıcılık yaptığına dair önemli delilleri inceledi. Mahkeme, sanığın, 540 lirayı Erzurum'un Karayazı ilçesindeki bir ATM'den çektiğine dair kayıtların bulunduğunu belirtti. İ.B., M.A'ya "kraliçe arı" gönderdiğine dair belgeleri mahkemeye sunma vaadi vermesine rağmen, dosyaya herhangi bir belge sunamadı.

Sonuç olarak, mahkeme heyeti tarafından sanığa, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası ve 540 lira adli para cezası verildi.