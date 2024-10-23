Kristy Kasırgası Kategori 2 Şiddetine Yükseldi

Kristy Kasırgası'nın Yükselişi

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kristy Kasırgası, Meksika'nın batı açıklarında "kategori 2" şiddetine ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda, bu kasırga, Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında meydana gelen tropikal fırtınanın "kategori 1" seviyesinden kasırgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı.

Hava Durumu ve Rüzgar Hızı

Kasırga, saatte 31 kilometre hızla batıya doğru ilerlemekte. Rüzgar hızının ise saatte maksimum 155 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. Kristy Kasırgası'nın kategori 3 seviyesine yükselmesi beklenirken, karaya vurmaması öngörülüyor.

Diğer Tropikal Fırtınalar

Bu arada, Küba'nın etkisi altına alan tropikal fırtına "Oscar" ise etkisini kaybetmiş durumda.