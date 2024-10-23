DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

Kristy Kasırgası Kategori 2 Şiddetine Yükseldi

Meksika açıklarındaki Kristy Kasırgası, kategori 2 seviyesine ulaştı ve karaya vurmaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:38
Kristy Kasırgası Kategori 2 Şiddetine Yükseldi

Kristy Kasırgası'nın Yükselişi

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kristy Kasırgası, Meksika'nın batı açıklarında "kategori 2" şiddetine ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda, bu kasırga, Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarında meydana gelen tropikal fırtınanın "kategori 1" seviyesinden kasırgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı.

Hava Durumu ve Rüzgar Hızı

Kasırga, saatte 31 kilometre hızla batıya doğru ilerlemekte. Rüzgar hızının ise saatte maksimum 155 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi. Kristy Kasırgası'nın kategori 3 seviyesine yükselmesi beklenirken, karaya vurmaması öngörülüyor.

Diğer Tropikal Fırtınalar

Bu arada, Küba'nın etkisi altına alan tropikal fırtına "Oscar" ise etkisini kaybetmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
2
Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti
3
Osmaniye'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
4
İngiltere ve Almanya'dan Yeni Savunma Anlaşması
5
Eğitimde Yeniden Yapılanma: Bakan Tekin Hatay'da Toplantı Düzenledi
6
Türkiye Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji Vurgusu
7
Selimiye Camii Restorasyonu Mart 2024'te Tamamlanacak

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak