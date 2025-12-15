Küçükçekmece Belediyesi TÜYAP 42. Kitap Fuarı’nda: 33 Basılı Yayın ve Atölyeler

Küçükçekmece Belediyesi TÜYAP 42. Kitap Fuarı’nda

Küçükçekmece Belediyesi, 42. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında basılı yayınlarıyla yerini aldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda belediyenin kültür yayınları ve etkinlikleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Açılış ve Katılımcılar

Fuar açılışına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Gvantsa Jobava, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkanı İlhan Ersözlü, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Murathan Mungan ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Şahin, ‘‘Ben okuma yazma bilmeyen ama bizlerin okuyabilmesi için gece gündüz emek veren bir annenin evladıyım. Benim hayatımı annem ve mücadelesi sonrada okuduğum kitaplar değiştirdi. Kitaplar sayesinde hiç bilmediğim ülkelere gittim. TÜYAP, Cumhuriyetin değerlerine önem veren, katkı sunan ve sahip çıkan bir kurumdur. 2019 öncesinde İstanbul’da 20 tane kütüphane vardı, şu an bu sayı 73’e ulaştı. Kütüphanelerimizin kişi kapasitesini de 2 bin 500’den 9 bin kişinin aynı anda kullanabileceği hale getirdik’’ dedi.

Küçükçekmece’nin Katkısı ve Mesajı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, fuarda belediyenin 33 basılı yayını ile yer almaktan duydukları memnuniyeti vurguladı: ‘‘Bizler kitapları yalnızca basılı eserler olarak değil; bir kentin kültürünü, belleğini ve sanat yolculuğunu geleceğe taşıyan kalıcı kayıtlar olarak görüyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız Küçükçekmece Kültür Envanteri yayınlarını son derece kıymetli buluyoruz. Küçükçekmece’de açtığımız özel sergileri bu basılı yayınlarla kayıt altına alıyoruz. Bu yayınlar; bugün ürettiğimiz kültür ve sanat çalışmalarının yarına bırakılan hafızasıdır. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm kitapseverleri standımıza davet ediyorum" dedi.

Fuar Programı ve Atölyeler

Fuarda okurlar, yazarlar ve sektör profesyonelleri bir araya geliyor; paneller, söyleşiler ve imza günleriyle edebiyatseverlere zengin bir program sunuluyor. Küçükçekmece Belediyesi de fuar süresince kültür yayınlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikler arasında konuşmacı Suat Özkan’ın katılımıyla ‘Çocuklarla Karikatür Atölyesi’ ve Küçükçekmece Belediyesi Kütüphaneleri’nin düzenlediği ‘Origami Çocuk Atölyesi’ yer alıyor.

Ziyaret Bilgileri

Küçükçekmece Belediyesi’nin kültür yayınlarının sergilendiği standı görmek isteyenler 4.salon 448. stantta fuarı 21 Aralık’a kadar ziyaret edebilirler.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ULUSLARARASI İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI’NDA BASILI YAYINLARIYLA YERİNİ ALDI.