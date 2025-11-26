Küçükçekmece’de Geri Dönüşüm Tesisi Alevlere Teslim Oldu

Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece yarısı yangın

Küçükçekmece’de bulunan bir geri dönüşüm atık tesisinde çıkan yangın, tesisin büyük ölçüde zarar görmesine yol açtı. Çıkan yangından ölen ya da yaralanan olmadı, ancak tesis önemli ölçüde zarar görerek küle döndü.

Yangın, 01:00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak adresindeki tesiste başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlenen yangın kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgeye yönelik kapsamlı soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilirken, yoğun duman nedeniyle çevrede kısa süreli olumsuzluklar yaşandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İtfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşeceğini açıkladı.

