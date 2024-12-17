Küçükçekmece'de Kuş Kümesinden Çıkan Yangın Üç Çatıyı Mahvetti

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi 4. Fatih Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısındaki kuş kümesinden, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 5 katlı iki tekstil atölyesinin çatısına sıçradı.

Olayın hemen ardından, yangın ihbarı nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında üç çatıda önemli hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de çatıdaki kuş kümesinden çıkan ve 2 tekstil atölyesinin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.