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Küçükçekmece'de Kuş Kümesinden Çıkan Yangın Üç Çatıyı Mahvetti

Küçükçekmece'de kuş kümesinden çıkan yangında 3 çatı zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:56
Küçükçekmece'de Kuş Kümesinden Çıkan Yangın Üç Çatıyı Mahvetti

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi 4. Fatih Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısındaki kuş kümesinden, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 5 katlı iki tekstil atölyesinin çatısına sıçradı.

Olayın hemen ardından, yangın ihbarı nedeniyle itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında üç çatıda önemli hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece'de çatıdaki kuş kümesinden çıkan ve 2 tekstil atölyesinin çatısına da sıçrayan yangın...

Küçükçekmece'de çatıdaki kuş kümesinden çıkan ve 2 tekstil atölyesinin çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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