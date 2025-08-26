DOLAR
Küçükçekmece'de makas atan sürücüye 11 bin 253 lira ceza

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda makas atan sürücü M.Ü. (25) toplam 11 bin 253 lira para cezasına çarptırıldı; hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Küçükçekmece TEM Otoyolu güney yol istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücünün trafikte ciddi tehlike oluşturduğunu belirledi.

Ekipler, kimliğini belirledikleri sürücü M.Ü'yü (25) yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

