Küçükçekmece'de makas atan sürücüye 11 bin 253 lira ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya müdahale etti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Küçükçekmece TEM Otoyolu güney yol istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücünün trafikte ciddi tehlike oluşturduğunu belirledi.
Ekipler, kimliğini belirledikleri sürücü M.Ü'yü (25) yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 11 bin 253 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.