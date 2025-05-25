Küçükçekmece'de Polise Bıçaklı Saldırı Girişimi: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı saldırı girişiminde bir kişi, polise saldırırken etkisiz hale getirildi. Olay, Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K., çevresine tehditler savurarak zarar vermeye çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen motorize polis ekipleri, B.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, kendisine müdahalede bulunan ekiplere bıçakla saldırı girişiminde bulununca, polis memurları B.K.’yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan B.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. polise bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. B.K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak'ta, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen B.K. polise bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. B.K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan B.K. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.