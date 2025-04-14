Küçükçekmece'de Test Sürüşü Sırasında Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Küçükçekmece'de Test Sürüşü Kazası
Küçükçekmece'de, Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen test sürüşü kazası, sürücünün kaygan zemin nedeniyle kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Olay, Eyüp Y. yönetimindeki 20 YE 179 plakalı otomobilin, kaldırımdaki demir dubalara çarpması sonucu devrilmesiyle başladı. Kazanın ardından, yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından hemen araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yaralı sürücü, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Eyüp Y.'nin, almayı düşündüğü aracı test amacıyla kullandığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından kısa sürede normale döndü.
Küçükçekmece'de test sürüşü sırasında kaldırımdaki demir dubalara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Küçükçekmece'de test sürüşü sırasında kaldırımdaki demir dubalara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.