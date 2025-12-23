DOLAR
Küçükçekmece'de Uygun Fiyatlı Kafe K Açıldı

Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projesi Kafe K açıldı; uygun fiyatlı menü, köfte ve kahvaltı seçenekleriyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:35
Küçükçekmece'de Uygun Fiyatlı Kafe K Açıldı

Küçükçekmece'de Kafe K hizmete açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kafe K düzenlenen törenle açıldı. Uygun fiyatlı menüsüyle öne çıkan kafe, açıldığı ilk günden yoğun ilgi gördü.

Açılış töreni ve hizmet anlayışı

Açılışa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kafe K, sıcak-soğuk içecekler, tatlılar ve sandviç çeşitleri ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Belediye, hem personeline hem de ilçe sakinlerine keyifli ve ekonomik bir mola alanı sunmayı hedefliyor.

Başkan Çebi'nin açıklamaları

Başkan Çebi açılışta, 'Temel amacımız sosyal belediyecilik. Bu ana başlık altında bütün bu tesislerimizi vatandaşa hizmet amacıyla yapıyoruz' dedi. Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bugün de hem bir kafe, Kafe K dediğimiz, hem de bir köfteci dediğimiz bir tesisin açılışını yaptık. Amacımız insanların sosyalleşmesi, insanların bir araya gelebilmesi ve kendi ekonomik bütçesini zorlamadan buralara gelebilmesidir.'

Çebi, kentteki sosyal belediyecilik yatırımlarına değinerek, 'Şöyle diyebilirim, 7 yıl içerisinde 11 tane tesisimiz var. Bunların 6 tanesi Emekli Kafe adı altında yaptığımız yerlerdir. Bu bir tık daha yukarıda olan Kafe K. Bunun ikincisini açtık. İnşallah çok yakında İnönü Mahallesi’nde üçüncüsünü açacağız' ifadelerini kullandı.

Menü ve fiyat politikası

Kafe K'da sadece kahve ve çay değil; üst katta öğle yemeği menüsü olarak köfte, sabahları ise kahvaltı hizmeti verilecek. Başkan Çebi, fiyat politikasına ilişkin, 'Bunların tamamı normal piyasa fiyatlarının üçte biri kadardır' dedi ve tesisin 'kar amacıyla yapılmış bir yer olmadığını', tamamen sosyal hizmet maksadıyla işletildiğini vurguladı.

Çebi ayrıca ilçede kütüphaneler, kadın merkezleri, Anne Taksi, psikolojik danışmanlık merkezleri, halk marketleri ve taziye evleri gibi birçok sosyal hizmetin bulunduğunu belirterek, 'Amacımız toplumun ödediği vergilerin hizmet olarak geri iade edilmesidir' dedi.

Kafe K'nın açılışıyla birlikte Küçükçekmece’de vatandaşlar, uyguna kahvaltı yapma, arkadaşlarıyla buluşma ve ekonomik bir öğle yemeği imkanı bulacak. Belediye yetkilileri, tesisin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

