Kültür Yolu Festivali: Kore Bohça Sergisi ve Hanbok Defilesi Ankara'da

Kore-Türkiye Bohça Sergisi ve 'Zamana Nakşedilen Hanbok' defilesi, Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenerek iki ülke kültürel bağlarını güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 22:25
Kültür Yolu Festivali'nde Kore Bohça Sergisi ve Hanbok Defilesi

Kültür Yolu Festivali kapsamında, Güney Kore Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kore-Türkiye Bohça Sergisi ve 'Zamana Nakşedilen Hanbok' adlı defile, Ankara Etnografya Müzesi'nde gerçekleşti.

Çam: İşbirliklerinin artacağının göstergesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, etkinlikte Kore ile asırlar öncesine dayanan ilişkilere dikkat çekerek 'Bu etkinlik dost ve kardeş Kore'mizin daha güzel çalışmalarla Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte bilimde, sanatta, kültürde, sanayide her alanda işbirliklerinin artarak devam edeceğinin bir göstergesidir.' dedi. Çam, geçmişte iki milletin de şehit verdiği mekanlardan sonra böyle güzel ve mutluluk veren etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına emeği geçenlere teşekkür etti.

Jeong: Bohça ve Hanbok kültürel köprüyü güçlendiriyor

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, bohça sergisi ve hanbok defilesini birlikte sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bohçanın sadece basit bir kumaş parçası olmadığını, 'karşılıklı özen, saygı ve güzelliği taşıyan gündelik yaşamın içindeki bir bilgelik ve sanat biçimi' olduğunu söyledi. Jeong, bohçanın Türkiye'de de geleneksel bir araç olarak korunduğunu vurguladı ve etkinliğin 'iki ülkenin birbirlerinin kültürünü anlaması ve saygı göstermesi açısından önemli bir rol oynayacağını' ifade etti.

Jeong, hanbok defilesinde Kore halkının estetik anlayışını, ruhunu ve köklü geleneklerini yansıtan kıyafetlerin tanıtıldığını; binlerce yıllık geçmişe sahip Hanbok'un geleneği ve modernliği bir araya getirdiğini belirterek misafirlere bu kıyafetlerin taşıdığı anlamı yakından görme imkanı sunduğunu söyledi.

Çam ve Jeong, müzenin geçici sergi salonunda açılışı yapılan Kore-Türkiye Bohça Sergisi'ni ziyaret etti. Ardından müzenin bahçesinde tasarımcı Sieun You'nun yaklaşık 30 parçadan oluşan 'Zamana Nakşedilen Hanbok' defilesi düzenlendi.

Etkinliğe, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da katıldı.

