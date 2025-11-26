Kumalar Dağı'nda Bulutların Dansı ve Yılkı Atları: Dron Görüntüleri

Afyonkarahisar'ın doğal güzelliği izleyenleri büyüledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yer alan Kumalar Dağı, yılkı atları ile birlikte dağlardaki bulutların etkileyici hareketlerini bir araya getiren görüntülerle dikkat çekti.

Görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dron ile çekilip kurgu yapıldı. Kaydedilen sahneler, doğanın ritmini ve yılkı atlarının sevimliliğini çarpıcı karelerle aktarıyor.

Dron görüntüleri, hem atların doğal yaşamını hem de dağların üzerinde süzülen bulutların adeta birbiriyle dans ettiği anları gözler önüne sererek izleyenleri mest etti.

Paylaşılan kayıtlar, bölgenin doğal zenginliğini vurgulayan güçlü bir görsel tanıklık olarak sosyal medyada ve haber kanallarında ilgi topladı.

