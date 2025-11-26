Kumalar Dağı'nda Bulutların Dansı ve Yılkı Atları: Dron Görüntüleri

Kumalar Dağı'nda dron ile çekilen yılkı atları ve bulutların dansı görüntüleri, AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedildi ve izleyenleri büyüledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:38
Kumalar Dağı'nda Bulutların Dansı ve Yılkı Atları: Dron Görüntüleri

Kumalar Dağı'nda Bulutların Dansı ve Yılkı Atları: Dron Görüntüleri

Afyonkarahisar'ın doğal güzelliği izleyenleri büyüledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yer alan Kumalar Dağı, yılkı atları ile birlikte dağlardaki bulutların etkileyici hareketlerini bir araya getiren görüntülerle dikkat çekti.

Görüntüler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dron ile çekilip kurgu yapıldı. Kaydedilen sahneler, doğanın ritmini ve yılkı atlarının sevimliliğini çarpıcı karelerle aktarıyor.

Dron görüntüleri, hem atların doğal yaşamını hem de dağların üzerinde süzülen bulutların adeta birbiriyle dans ettiği anları gözler önüne sererek izleyenleri mest etti.

Paylaşılan kayıtlar, bölgenin doğal zenginliğini vurgulayan güçlü bir görsel tanıklık olarak sosyal medyada ve haber kanallarında ilgi topladı.

AFYONKARAHİSAR'DA KUMALAR DAĞIN DA ÇEKİLEN YILKI ATLARI İLE BULUTLARIN DANSI GÖRÜNTÜSÜ GÖRENLERİN...

AFYONKARAHİSAR'DA KUMALAR DAĞIN DA ÇEKİLEN YILKI ATLARI İLE BULUTLARIN DANSI GÖRÜNTÜSÜ GÖRENLERİN MEST ETTİ.

AFYONKARAHİSAR'DA KUMALAR DAĞIN DA ÇEKİLEN YILKI ATLARI İLE BULUTLARIN DANSI GÖRÜNTÜSÜ GÖRENLERİN...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı
7
Tekirdağ'da gece ışıkla tavşan avına baskın: 4 kişiye ceza

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı