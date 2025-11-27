Kumköy'de Amatör Balıkçının Oltasına 1,5 Metrelik Köpek Balığı Takıldı

Antalya Kumköy sahilinde amatör balıkçının oltasına 1,5 metre, 30-35 kilo ağırlığında kum köpek balığı takıldı; balık oltadan kurtulup denize döndü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:14
Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy sahilinde kıyıdan olta atan bir amatör balıkçının oltasına yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 30-35 kilo ağırlığında bir köpek balığı takıldı. O anlar, olay yerindeki diğer balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede dikkat çekti.

Olay anı ve müdahale

Kısa sürede ağırlığı hissedilen oltayı çekmeye başlayan balıkçı, kıyıya yaklaşan balığın köpek balığı olduğunu görünce şaşkına döndü. Yanında bulunan bir arkadaşı, kıyıya kadar getirilen köpek balığını eliyle sahile çıkarmaya çalıştı; ancak balığın aniden hareketlenmesi üzerine müdahaleyi bırakmak zorunda kaldı. Bir süre kıyıda çırpınan köpek balığı, oltadan kurtulmayı başararak yeniden denize açıldı ve gözden kayboldu.

Uzman değerlendirmesi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntülerdeki türün koruma altındaki kum köpek balığı olduğunu belirtti. Gökoğlu, balıkçıların canlıyı tekrar denize salmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu türün insanlara zararı olmayan ve genellikle insanlardan kaçan bir tür olduğunu vurguladı.

Gökoğlu, köpek balıklarının zaman zaman kıyıya yumurta bırakmak için geldiğini, ancak bu örneğin muhtemelen avın peşinden sığ sulara kadar indiğini söyledi: "Tehlikeli bir tür değil. Vatandaşlarımız bu tür görüntüleri görünce korkuyorlar ama korkulacak bir şey yok. İnsanlardan kaçan bir tür."

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ayrıca 1975 yapımı Jaws filmi ve 1969 vizyonlu Tarkan filmindeki ahtapot sahnesinin Türk toplumunda deniz canlılarına karşı olumsuz bir algı oluşturduğunu belirterek, filmlerin yarattığı korkunun yersiz olduğunu ifade etti.

