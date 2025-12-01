Künkcü İstanbul'da Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Aydın'ı Temsil Etti

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde Aydın'ı temsil etti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:27
Künkcü İstanbul'da Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Aydın'ı Temsil Etti

Künkcü İstanbul'da Mesleki Eğitim Zirvesi'nde Aydın'ı Temsil Etti

Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde yeni vizyon ve Ahilik vurgusu

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesine katılarak Aydın’ı temsil etti.

Zirvede, mesleki eğitimde yeni vizyonun oluşturulması, mevcut alan ve dalların güncellenmesi, geleceğin mesleklerinin belirlenmesi ve Ahilik kültürünün eğitim programlarına daha etkin şekilde yansıtılması gibi Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren kritik başlıklar masaya yatırıldı.

Mesleki eğitim konusundaki hassasiyeti ve çalışmalarıyla bilinen Muhammet Ali Künkcü, zirvede de bu yaklaşımını ortaya koyarak esnaf camiasının beklentilerini üst makamlara en net şekilde iletti.

Program sonrası değerlendirmesinde Künkcü, şu ifadeleri kullandı: “Aydın esnafımızın geleceğine yön verecek her çalışmada var olmayı bir sorumluluk değil, bir görev olarak görüyoruz. Mesleki eğitimin güçlenmesi, hem esnafımızın hem ülkemizin yarınları için büyük bir adımdır. Biz de bu sürece katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

BAŞKAN KÜNKCÜ, MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ’NE KATILDI

BAŞKAN KÜNKCÜ, MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ’NE KATILDI

BAŞKAN KÜNKCÜ, MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ’NE KATILDI

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı