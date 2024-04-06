Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda büyük final: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde unutulmaz bir gece

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen "Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması"nın muhteşem finali, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kadir Gecesi'nde ekranlara gelen finalde, Kur'an-ı Kerim'in eşsiz okunuşlarıyla unutulmaz bir gece yaşandı.

Final programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmaya katılan tüm yarışmacıları kutlayarak, emek ve gayretleri için jüri üyelerini de tebrik etti. Erdoğan, "Bu güzel buluşmaya vesile olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve TRT'nin değerli yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ramazan'ın önemine vurgu yaparak, "Ramazan, kişinin kulluğunu ve faniliğini Allah karşısında hatırlaması, varoluş gayesini idrak etmesidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ramazan'ın her sene bir hicret olduğunu belirtti ve Kur'an'ın rehberliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.



Ramazan Ayında İnsani Sorunlar: İhtiyaç Duyulan Dayanışma ve Yardımlaşma

Erdoğan, dünyanın dört bir yanında yaşanan insani sorunlara da değindi ve "Müslümanlar olarak Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz" dedi. İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların üstesinden dayanışma ile çıkılabileceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: İnsani Krizin Derinleşmesi

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "Kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmü anlatmaya kelimelerin yetmediği bir noktadayız" ifadelerini kullandı. İslam ülkelerinin yaşadığı krizlerde, küresel güçlerin etkisinin olduğunu belirtti ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.