Kura Nehri'nde 3 km'lik Temizlik Çalışması: DSİ Ardahan Harekete Geçti

DSİ 24. Bölge, Kura Nehri’nde Halilefendi Köprüsü ile Ardahan Kalesi arasındaki 3 kilometrelik hattı temizleyip nehir yatağını düzenliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:08
Kura Nehri'nde 3 kilometrelik temizlik ve yatak düzenlemesi

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehrinin Ardahan merkezden geçen bölümünde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların Tarihi Halilefendi köprüsü ile Ardahan Kalesi ve bungalovlar arasındaki 3 kilometrelik hattı kapsadığı bildirildi.

Çalışmanın koordinasyonu ve amacı

Hazırlık ve etüt çalışmaları Kars 24. Bölge Müdürlüğü ve Ardahan 243. Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı; saha uygulamasını ise Ardahan 243. Şube Müdürlüğü koordine ediyor. DSİ ekipleri, nehir yatağını tıkayan atıkların ve biriken malzemelerin temizlenmesine odaklanarak suyun akışını iyileştirmeyi ve çevre kirliliğini azaltmayı hedefliyor.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte çalışmalar iş makineleri ile hız kazandı. Bir adet paletli ekskavatör ve bir adet uzun erişimli ekskavatör ile akışla gelen doğal malzemeler, çöpler ve kıyıda biriken rusubi maddeler tek tek çıkarılıp kamyonlarla taşınıyor.

Kıyı düzenlemesi ve görsel yenileme

Köprü çevresi ve Halilefendi Mahallesi tarafı dahil olmak üzere kıyı boyunca süren temizlik ve düzenleme çalışmaları sayesinde daha önce DSİ tarafından yapılan taş tahkimatı tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Ardahan Kalesi ve bungalovlar boyunca devam edecek çalışmalarla Kura Nehri’nin görünümünün tam anlamıyla yenilenmesi amaçlanıyor.

