Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor! Dayanışma ve paylaşmanın anlamı

İslam dünyasında dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı, bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Kurban Bayramı, Allah'a yakınlaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanların usulüne uygun kesilmesini ifade eder. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan bayram, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.



Kurban Kesim Vakti

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazının ardından, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak. Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde, Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.

Diyanet'in Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Bedeli

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirledi. Türkiye'den kutsal topraklara giden 84 bin 942 kişi hac ibadetini yaparak kurbanlarını orada kesecek.

Kurbanın Anlamı ve Önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Yahya Solmaz, kurban ibadetinin Hazreti Adem zamanından beri var olduğunu belirtti. Solmaz, kurbanın et tüketimi ve et stoku anlamına gelmediğini, Allah'a teslimiyetin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kurban, mali imkanı olanla olmayan arasında bir diyalog oluşturur, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi ve diğerkamlığı teşvik eder.

Müslümanların Sorumlulukları

Yahya Solmaz, Kurban Bayramı'nda kurban, bayram namazı, teşrik tekbirleri ve hac ibadetlerinin önemini vurguladı. Müslümanların, Gazze ve diğer zulüm altındaki coğrafyalardaki kardeşlerine yardım etmekle sorumlu olduklarını belirtti. Bu bayramda duaların önemi büyük, evlerimizde bayram sevincini yaşarken zulüm altında olanlar için dua etmeliyiz.

Dayanışma ve Paylaşmanın Sembolü

Kurban Bayramı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumda dayanışma ve paylaşmanın simgesidir. Allah'ın herkesi imkanı doğrultusunda hesaba çekeceğini hatırlatan Solmaz, herkesin gücü ölçüsünde yardımlaşma ve dua ile bu bayramı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Bayramın anlamını ve önemini hatırlayarak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutalım.