DOLAR
38,88 0,14%
EURO
44,09 0,26%
ALTIN
4.131 0,29%
BITCOIN
4.305.506,93 -2,42%

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Yapı Kredi, Kurban Bayramı öncesinde 500.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Kampanya 30 Haziran 2025'e kadar geçerli.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:12
Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı

Yapı Kredi, Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 500.000 TL'ye kadar sağlanan kredi imkanı, faizsiz ödeme avantajı sunuyor.

Kampanya Detayları

Yapı Kredi’nin sunduğu faizsiz kredi fırsatı, büyük alışverişler için önemli bir avantaj sağlıyor. Banka, Haziran sonuna kadar geçerli olacak kampanyasında, 500.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.

Kampanya Şartları

  • Kampanya Süresi: 30 Haziran 2025’e kadar
  • Kullanım Alanı: Gürgençler ve Yenilio mağazaları
  • Kredi Tutarı: En düşük 500 TL, en yüksek 500.000 TL
  • Vade Süresi: 3 aya kadar
  • Faiz Oranı: Tamamen sıfır faiz!
  • Ek Masraf Yok: Dosya ve sigorta ücretleri dahil değil, toplam maliyet düşük kalır.
  • Kullanıcılar: Sadece bireysel müşteriler, ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilir.

Günümüz ekonomisinde, böyle bir destek müşterilerin rahat bir nefes almasını sağlıyor. Artık büyük alışverişlerde faiz ödemeden, faizsiz kredi ile ödeme yapma şansınız var. Ayrıca, kampanya kapsamında ek masraf veya sürpriz ücrete yer yok; banka müşterileri sadece alışverişin keyfini çıkaracak.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Dünya Çay Günü' Etkinliği: Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu
2
Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi
3
Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor
4
Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 19 Bin Paket Sıgara Ele Geçirildi
5
Türk Kızılay, Yıl Boyu İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştıracak
6
MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Güvenlik ve Terörle Mücadele

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği