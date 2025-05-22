Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı

Yapı Kredi, Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 500.000 TL'ye kadar sağlanan kredi imkanı, faizsiz ödeme avantajı sunuyor.

Kampanya Detayları

Yapı Kredi’nin sunduğu faizsiz kredi fırsatı, büyük alışverişler için önemli bir avantaj sağlıyor. Banka, Haziran sonuna kadar geçerli olacak kampanyasında, 500.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.

Kampanya Şartları

Kampanya Süresi: 30 Haziran 2025’e kadar

30 Haziran 2025’e kadar Kullanım Alanı: Gürgençler ve Yenilio mağazaları

Gürgençler ve Yenilio mağazaları Kredi Tutarı: En düşük 500 TL, en yüksek 500.000 TL

En düşük 500 TL, en yüksek 500.000 TL Vade Süresi: 3 aya kadar

3 aya kadar Faiz Oranı: Tamamen sıfır faiz!

Tamamen sıfır faiz! Ek Masraf Yok: Dosya ve sigorta ücretleri dahil değil, toplam maliyet düşük kalır.

Dosya ve sigorta ücretleri dahil değil, toplam maliyet düşük kalır. Kullanıcılar: Sadece bireysel müşteriler, ihtiyaç kredisi olarak kullanılabilir.

Günümüz ekonomisinde, böyle bir destek müşterilerin rahat bir nefes almasını sağlıyor. Artık büyük alışverişlerde faiz ödemeden, faizsiz kredi ile ödeme yapma şansınız var. Ayrıca, kampanya kapsamında ek masraf veya sürpriz ücrete yer yok; banka müşterileri sadece alışverişin keyfini çıkaracak.