Küresel Grev çağrısına Lübnan'dan destek: Devlet kurumlarında tatil ilan edildi

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu kararına göre Filistin için "küresel grev çağrısına" karşılık devlet kurumları 1 gün tatil ilan edildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Bakanlar Kurulu kararı ile Filistin, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde yer alan köylerde yaşanan olaylara karşılık gelen küresel grev çağrısına yanıt olarak devlet kurumlarına 1 gün tatil ilan edildi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi'nin de açıklamasında özel okulların da dahil edilerek tüm okulların 11 Aralık tarihinde tatil ilan edildiği duyurusu yapıldı.